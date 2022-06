Botucatu: sindicato faz ato para equiparação salarial na Cozinha Piloto

Serviço público tem 22 colaboradores

Da Redação

Representantes sindicais realizam ação na manhã desta segunda-feira, 27 de junho, onde pedem adequação salarial e pagamento de benefícios a funcionários terceirizados da Coxinha Piloto de Botucatu.

O ato, na porta do serviço municipal, foi do Sindicato dos Trabalhadores em Cozinha Industrial e Refeição Escolar (Sintec) de Bauru. Na pauta, o cumprimento da convenção coletiva por parte da empresa Suporte Soluções para os 22 colaboradores da Cozinha Piloto, vencedora do processo licitatório.

Francisco Viana, diretor sindical, o salário recebido pelos funcionários é menor do que o previsto em convenção coletiva, que é de R$ 1.400, nem como o pagamento de vale-compra, cesta básica ou mesmo assistência médica. Ressaltou, ainda, que já tentaram negociar com a Secretaria de Educação, o que não surtiu efeito.

O prefeito Mário Pardini esteve na Cozinha Piloto e conversou previamente com os sindicalistas, para algum acordo prévio. Reunião ocorre na sede da Prefeitura.

A distribuição de merenda escolar não foi prejudicada, mesmo com o fechamento inicial do acesso a Cozinha Piloto. A Guarda Civil Municipal estava no local.