“Gritei Chega” marca nova fase da carreira de Fernanda Ribeiro

Nova música da artista botucatuense estará disponível nas principais plataformas de áudio

Da Redação

A multiartista botucatuense Fernanda Ribeiro lança dia 30 de junho, sua nova música autoral “Gritei Chega” para as principais plataformas digitais de áudio. O projeto é financiado por meio do edital PROAC_Cidadania / Cultural Negra /Urbana / Hip Hop da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

O novo trabalho marca a consolidação da carreira da artista, com passagem por diversos grupos musicais da região. “Gritei Chega” busca dar visibilidade e escuta aos diversos gritos, que por muito tempo o racismo, entre outros enfrentamentos, vem adoecendo a população preta e as corpas diversas existentes em nossa sociedade.

Emergindo da cultura do hip hop, boom bap, R&B soul, anos 80/90, Fernanda Ribeiro muitas referencias de gêneros musicais de origem preta, a letra carrega a força das pautas da negritude e busca o despertar de mentes que ainda precisam ser libertadas.

A música ainda terá vertente multimídia, com a produção de um videoclipe, cujo lançamento está previsto para 20 de novembro.

Páginas oficiais

Youtube: https://www.youtube.com/c/FernandaRibeiro_cabocla

Facebook: https://www.facebook.com/fernandaribeiro.btu

Instagram: https://www.instagram.com/fernandabtu/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7GUq2YdPv24ypBF1TJfAMm?si=20BO1y1YTJGspxdq5iaeyQ