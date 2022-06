Judoca do Sesi Botucatu é campeão brasileiro sub-18

Competição reuniu 325 judocas de todo o país

Da Redação

O judoca da equipe de Rendimento de Judô do Sesi-SP, Ernane Neves, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Sub-18 realizado, no último sábado, 25, em Vitória (ES). Com o resultado Ernane tornou-se pentacampeão brasileiro de judô – anteriormente, ele já fora bicampeão nas categorias sub-13 e sub-15.

O atleta do Sesi Botucatu , que disputou a categoria -66kg, vencendo por ippon todos os seus combates anteriores e a grande final, onde enfrentou o maranhense e atual número 1 do ranking, Antônio Rocha.

A competição reuniu 325 judocas de 26 estados brasileiros e marcou o retorno do Brasileiro Sub-18 ao calendário da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) após a paralisação de 2020 e 2021 em decorrência da pandemia de coronavírus.

Também foi uma das etapas que contou pontos para o Ranking Nacional Sub-18 que ajudará a definir a seleção brasileira para o Campeonato Mundial Sub-18, que acontecerá no período de 24 a 27 de agosto, em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina.

O título nacional de Ernane Neves confirma a grande fase do atleta. Isso porque, em maio deste ano, o judoca faturou o ouro nos Jogos Sul-Americanos da Juventude Rosário 2022, na Argentina.

Assim como no Brasileiro Sub-18, o atleta foi dominante na categoria -66kg batendo na final o equatoriano Luis Pacheco por ippon (2 waza-ari) e também em seus combates anteriores para superar Esteban Barrionuevo (ARG) e Jonathan Castillo (COL).