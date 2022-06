São Manuel reúne centenas em desfile cívico de seus 152 anos

Avenida José Horácio Mellão recebeu o desfile que contou com diversas entidades

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel realizou o desfile cívico em comemoração aos 152 de fundação do município, no último domingo (26), na Avenida José Horácio Mellão, tendo o seu início na entrada da antiga Cafenoel e termino no cruzamento com a Avenida Aldo Marini.

A Avenida José Horácio Mellão recebeu um excelente público que prestigiou o evento cívico, que contou com as presenças do prefeito Ricardo Salaro, da vice Márcia de Oliveira que estavam acompanhados dos Diretores Municipais da Administração, do Presidente da Câmara, Antonio Benetti Junior, dos vereadores, João Paulo Piovan, Charles Ribeiro, Kleber Benvindo, Paulo Zaparolli, Jacó dos Santos, ex-presidente do Procon, Dr. Fernando Capez, Comandante da 2a. Cia da PM, Tenente Luis, Comandante da GCM local Camargo, dentre outros.

O desfile foi aberto com as participações das forças policias que atuam no Município (Policia Militar, Civil e GCM), tendo na sequência as seguintes participações: banda Filamôrnica São-Manuelense, escolas da rede municipal de ensino, projeto samba Vida, Grupo de Capoeiras, Capoterapia, Lar Anália Franco com diversos projetos, Instituição Casa Santa Maria, Patrulha Maria da Penha, Frota Municipal e Carros antigos.