Dupla João Neto & Frederico será a atração principal do aniversário de Itatinga

Atrações terão entrada franca ao público

Da Redação

A programação festiva alusiva aos 126 anos de Itatinga já está definida pela Prefeitura local. Serão três noites de shows sertanejos, de 22 a 24 de julho, com entrada franca ao público.

Todas as atrações serão no Ginásio de Esportes Fábio de Melo Goes, que contará com camarote, praça de alimentação e parque de diversões.

Confira a programação:

22/07 – Show com Thaeme e Thiago

• 23/07 – Show com Day e Lara

• 24/07 – Show com João Neto e Frederico