Prefeitura de Botucatu formaliza doação de área à Centroflora; nova unidade da empresa deve gerar 70 empregos diretos

Nova área no Distrito Industrial 4 terá mais de 28 mil metros quadrados

Da Redação

Com a oficialização da doação da área, a empresa deve iniciar nos próximos meses a terraplenagem da nova unidade.

Nesta área de mais de 28 mil metros quadrados, a Centroflora construirá centro logístico, almoxarifado e parte do armazenamento da produção de extratos para o setor de fitomedicamentos para a indústria farmacêutica. Serão gerados cerca de 70 empregos imediatos logo após a inauguração.

O Prefeito Mário Pardini assinou nesta terça-feira, 28, a escritura de doação de terreno para a empresa Anidro, do Grupo Centroflora, se instalar no Distrito Industrial IV “Doutor Jairo Jorge Gabriel”.

Novo Distrito Industrial: O Distrito Industrial IV “Doutor Jairo Jorge Gabriel” está em fase de implantação, com obras de infraestrutura, como a preparação da base de pavimentação em andamento. Enquanto as obras são realizadas, a Prefeitura já assinou Termo de Cessão de Uso para outras empresas se instalarem no Distrito Industrial IV.