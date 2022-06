São Manuel: calçadas no entorno do Museu serão interditadas

Com isso, será sinalizada uma faixa de pedestres ligando as calçadas do museu para o Jardim Público. Desta forma, é pedida maior atenção aos pedestres para atravessar e aos condutores de veículo na condução neste cruzamento.

Para realização dessa pintura, o setor responsável será feita a interdição, a partir das 19 horas, o techo entre a Rua Gomes de Faria, no semáforo do cruzamento com a Rua Epitácio Pessoa.