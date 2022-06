Câmara de Botucatu aprova convênio de R$ 860 mil para asfalto no Distrito de Rubião Júnior

Da Redação

A Câmara de Botucatu aprovou, em sessão extraordinária realizada na segunda-feira, 27 de junho, o projeto de lei 43/2022, de autoria do prefeito Mário Pardini, que autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com o estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, a fim de receber recursos financeiros para estrutura urbana.

O projeto especifica que a verba será destinada para pavimentação do Jardim Bons Ares e do Parque Bela Vista, ambos bairros do Distrito de Rubião Júnior.

Segundo o documento do convênio, o valor total é de R$ 862.915,33, sendo que R$ 400 mil serão custeados pelo Estado e o restante oriundos dos cofres municipais. O prazo de vigência do presente convênio é de 720 dias contados da data de sua assinatura.

Não foi informada a metragem a ser pavimentada ou a quantidade de ruas.