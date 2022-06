Colisão entre carro e caminhão termina em morte na Rondon

As causas da colisão ainda serão apuradas pela Polícia

Da Redação. Fotos: site Nova Regional

Acidente entre um carro e caminhão ocorrido na tarde desta quarta-feira, 29 de junho, vitimou uma mulher de 44 anos na Rodovia Marechal Rondon, em Conchas.

O fato ocorreu no quilômetro 219, nas proximidades do trevo de acesso à Piramboia e Anhembi. Um Hyundai HB20 colidiu frontalmente contra um caminhão que carregava ração. A parte frontal do carro ficou completamente destruída.

Com o impacto Cristiane Aziane, de 44 anos, ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida pela concessionária. Ela foi levada ao Hospital das Clínicas de Botucatu, mas não resistiu.

Além dela, a acompanhante dela se feriu e precisou ser encaminhada ao hospital. Ja o motorista do caminhão saiu ileso do acidente. As causas ainda serão apuradas pela polícia.