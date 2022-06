Fundo Social de Botucatu está com inscrições para cursos profissionalizantes

Aulas visam capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade para a geração de renda

Da Redação

O Fundo Social de Solidariedade está realizando cursos para mais 4 turmas nesta semana. Além do curso na área da beleza, de auxiliar de cabelereiro, novas turmas devem começar, como panificação, produção de salgados e manicure e pedicure.

Os cursos profissionalizantes são gratuitos e oferecidos para pessoas com 16 anos ou mais interessadas em capacitação com geração de renda. A iniciativa faz parte da política de qualificação de mão de obra e geração de postos de trabalho.

O Fundo Social tem inscrições permanentes para os seguintes cursos: formação para Pequenos Reparos em Roupas, Produção de Salgados Assados e Fritos, Doces de Chocolate, Manicure e Pedicure, Bolo caseiro e de festa, Auxiliar de Cabeleireiro, Designer de sobrancelha, e Panificação.

A participação nos cursos do Fundo Social é gratuita e as vagas limitadas. As aulas têm datas e horários definidos assim que as turmas estiverem completas. Os interessados devem se inscrever pelo telefone (14) 3811-1524.

Mais informações

Fundo Social de Solidariedade

Rua José Barbosa de Barros, 120 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1524