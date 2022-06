Inscrições para processo seletivo do Colégio Embraer terminam nesta quinta (30)

Vagas são disponíveis aos estudantes nascidos após 31 de março de 2006

Da Redação

Essa é a última semana para se inscrever no processo seletivo para a turmas 2023 do Colégio Embraer. As inscrições ocorrem de forma online até o dia 30 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br/ EMBR2201. O processo seletivo é realizado pela Fundação Vunesp e a taxa para inscrição é R$ 60.

Em Botucatu, o Colégio Embraer Casimiro Montenegro Filho oferece 64 vagas sociais destinadas a alunos de baixa renda e vindos da rede pública (municipal, estadual ou federal). Outras 16 vagas são para alunos pagantes.

As vagas são disponíveis aos estudantes nascidos após 31 de março de 2006 e que estejam frequentando em 2022 o 9º ano do Ensino Fundamental. Para se candidatar às vagas sociais, é preciso que o estudante resida e estude nas cidades de Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Itatinga, Pardinho, Pratânia e São Manuel.

O processo seletivo para todos os candidatos e/ou “treineiros” é feito pela aplicação de uma prova de conhecimentos, na forma de teste de múltipla escolha, e uma redação. A comunicação oficial do processo seletivo é feita por meio do site da Vunesp.

A principal missão dos Colégios Embraer é oferecer educação da mais alta qualidade em período integral a estudantes do Ensino Médio. Além disso, os Colégios oferecem alimentação, uniforme, transporte e material didático. Os estudantes são preparados para entrarem nas melhores universidades do país. Somadas, a taxa de aprovação em universidades públicas dos Colégios está acima de 80%.

Sobre o Instituto Embraer

Criado em 2001, o Instituto nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente a educação. Além de manter os dois colégios de ensino médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade.