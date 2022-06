Operação Sufoco reduziu em 20% roubo de celulares

Apreensão desses aparelhos cresceu 70% e os roubos de veículos caíram 30%

Da Redação

O governador Rodrigo Garcia anunciou nesta quarta-feira (29) que a Operação Sufoco, que foi iniciada em 4 de maio, reduziu em 20% o roubo de celulares e a apreensão desses aparelhos, por parte da polícia, aumentou 70% no estado. Além disso, os roubos de veículos tiveram uma queda de 30% na capital.

O balanço da Operação Sufoco, que dobrou o número de policiais nas ruas, mostrou que o número de celulares recuperados pelas polícias Civil e Militar cresceu.

Em maio de 2019 – antes da pandemia que reduziu a circulação de pessoas e as atividades sociais, econômicas, culturais e de lazer -, foram apreendidos 3 mil aparelhos. Em abril de 2022 foram 3,9 mil e em maio deste ano, com a operação acontecendo, esse número chegou a 5,2 mil.

O cerco aos ladrões de celulares tem como alvo principal as quadrilhas do PIX, que atacam as vítimas para fazer transferências de dinheiro. Uma das centrais de transferência foi descoberta no primeiro dia da Operação Sufoco, dia 4 de maio, no Glicério, quando os policiais da Delegacia Seccional Centro prenderam criminosos e apreenderam 50 celulares.

Em maio de 2019, foram registradas 18,8 mil ocorrências de roubo de celulares, já em maio deste ano esse número caiu para 15 mil, o que representa 3,8 mil casos a menos. De janeiro a maio de 2019, os registros para este tipo de ocorrência chegaram a 92,9 mil, sendo que neste mesmo período deste ano, o número reduziu para 74 mil.

Roubo de veículos

Com a Operação Sufoco, os roubos de veículos no estado de São Paulo diminuíram 18,7%, passando de 4 mil ocorrências em maio de 2019 para 3,3 mil em maio deste ano, 763 casos a menos.

De janeiro a maio, a redução de roubos de veículos foi de 22,3%, passando de 19,7 mil nos primeiros cinco meses de 2019 para 15,3 mil em igual período deste ano. Na capital, esse número chegou a cair 30,7% em maio, se comparado com o mesmo mês de 2019.