Botucatu recebe nesta sexta (1º) lançamento da Jornada de Transformação Digital

Jornada é voltada para micro, pequenas e médias empresas paulistas do ramo industrial

Da Redação

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) lança nesta sexta (1º), em Botucatu, a Jornada de Transformação Digital. O programa é inédito e possibilita às indústrias aumentarem em até 50% a sua produtividade por meio de consultorias e treinamentos oferecidos gratuitamente por técnicos do Sebrae e Senai.

Botucatu é a 2ª cidade do estado de São Paulo a receber o roadshow, evento itinerante, que apresenta o programa aos empresários. Uma unidade móvel estilizada do programa também permanecerá na cidade para tirar dúvidas básicas e receber inscrições dos interessados em participar do programa. Além disso, mais duas unidades móveis de tecnologia do Senai também estarão na cidade. Antes de Botucatu, apenas Rio Claro havia recebido o roadshow no interior do estado, no início deste mês.

A Jornada será apresentada amanhã pelo presidente do Ciesp, Rafael Cervone, que estará pessoalmente em Botucatu e será recebido pelos diretores regionais da entidade: Patrícia Dias Silva Almeida (Botucatu) e Fabio Fraschetti (Jaú). A Fiesp também é co-realizadora da jornada.

O programa tem oito etapas, que têm início com o diagnóstico dos processos produtivos e a revisão do modelo de negócio das empresas. Nas etapas mais avançadas, o programa aborda as questões tecnológicas. Segundo Cervone, desde o início, no entanto, já será possível perceber as melhorias e ganhos promovidos após as consultorias, que serão customizadas e individuais.

“Já nas primeiras etapas, com o processo de melhoria na eficiência energética, as nossas indústrias poderão sentir um impacto positivo no caixa. Outra etapa importante nesta reta inicial é a de Manufatura Enxuta, que traz aumento na produtividade sem a necessidade de investimentos em novas máquinas, apenas utilizando a revisão de processos”, explica Cervone.

Público-Alvo

A jornada é voltada especialmente para micro, pequenas e médias empresas paulistas do ramo industrial. Poderão ser contempladas pelo programa aquelas que tenham rendimentos de até R$ 8 milhões/ano.

De acordo com Cervone ainda, as MPEs (Micro e Pequenas Empresas) serão um dos públicos mais importantes, pois representam 82% das 53 mil indústrias paulistas e precisam de suporte para promover essas melhorias. Por outro lado, a jornada também será importante para as grandes indústrias, pois trará avanços para muitos de seus fornecedores de insumos. O programa tem a meta de beneficiar cerca de 40 mil empresas nos próximos quatro anos em todo o estado.

Jornada de Transformação Digital

Data: sexta (1º de julho de 2022)

Horário: 9h

Local: Senai Luiz Massa (avenida Doutor Jaime de Almeida Pinto, 1.332, Botucatu)

Evento gratuito

Inscrições: Link