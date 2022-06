Criação de calendário unificado dos eventos municipais volta à pauta da Câmara de Botucatu

Requerimento apresentado no legislativo local reforça a necessidade dessa implantação

Da Redação

Eventos culturais, esportivos e de turismo são fatores relevantes para as cidades em todo o Brasil, contribuindo com a economia local e com a geração de empregos. Em Botucatu, diversos setores realizam atividades durante o ano todo, as quais reúnem centenas de pessoas do município e região.

A Câmara de Botucatu recebeu, na sessão realizada na segunda-feira (27), requerimento para tratar sobre a criação de um calendário unificado das atividades realizadas na cidade. A ideia é fazer com que as Secretarias de Esportes e Qualidade de Vida, Cultura e a Adjunta de Turismo informem aos munícipes as atividades realizadas anualmente por elas.

Com o calendário implantado, tanto os cidadãos quanto o Poder Público e forças de segurança poderiam se programar para atender e comparecer, da melhor maneira, a todos os eventos realizados pelas pastas. Além disso, seria possível otimizar o cronograma, para que algumas grandes ações não corram o risco de serem realizadas simultaneamente.

O autor da matéria é o vereador Lelo Pagani (PSDB). “A diversidade, a ampla divulgação e a menor concentração em dias únicos de eventos poderia contribuir com a economia da cidade, com a cultura, com o esporte e o turismo”, declara Lelo. “Além disso, com o conhecimento prévio das atividades, os hotéis, restaurantes e até mesmo o comércio podem se preparar para receber esse público e aumentar seus faturamentos. Essa é uma estratégia que favorece a cidade e também os empresários e lojistas”, explica.

O vereador ainda completou: “A elaboração do calendário poderia ser aberta a todos os interessados em comunicar suas atividades ao público informando suas características, dias, locais e horário. Ele contribuiria, inclusive, com a agenda de trabalho das forças de segurança que normalmente acompanham eventos de médio e grande porte”.

Endereçado às Secretárias de Cultura, Maria Cristina Cury Ramos e Adjunta de Turismo, Roberta Sogayar, bem como ao Secretário de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, Geraldo Pupo da Silveira, o requerimento solicita iniciativas dos chefes de cada pasta para desenvolver este calendário unificado de ações.

Unificação de atividades já foi tema da Câmara Municipal

Em fevereiro deste ano, os vereadores Lelo Pagani (PSDB), Alessandra Lucchesi (PSDB) e Marcelo Sleiman (DEM) apresentaram um requerimento em conjunto para tratar sobre o mesmo tema supracitado: a criação de um calendário unificado de ações entre as Secretarias, para dar maior credibilidade e garantir mais público aos eventos da cidade.

Na ocasião, Lelo Pagani comentou: “É extremamente importante ampliar a divulgação dos eventos, mas, para isso, precisamos de planejamento. Essa proposta vem ao encontro da necessidade de distribuir melhor as festividades ao longo do ano. Esse calendário seria uma forma de centralizarmos as informações e de agendarmos as atividades de forma mais equilibrada […]”.