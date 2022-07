Datafolha em SP: sem França, Haddad tem 34% e lidera. Tarcísio e Garcia têm 13%

Em cenário com França Haddad teria 28%, ante 16% do ex-governador

Da Rede Brasil Atual

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, lidera com 34% a corrida eleitoral ao Palácio dos Bandeirantes. Segundo pesquisa Datafolha sobre a disputa em São Paulo, divulgada nesta quinta (30), Haddad chega a esse percentual das intenções de voto num cenário sem a presença do ex-governador Márcio França (PSB) na disputa. Já com França na lista, Haddad também lidera, mas com 28%, enquanto França teria 16%.

Mesmo no cenário com França , o petista teria 16 pontos de vantagem sobre o ex-ministro da Infraestrutura do Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 16%. Haddad registra ainda 18 pontos de vantagem sobre o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), que aparece com 10% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Gabriel Colombo (PCB, 3%), Felício Ramuth (PSD, 2%), Altino Junior (PSTU, 2%), Vinicius Poit (Novo, 1%), Elvis Cezar (PDT, 1%) e Abraham Weintraub (PMB, 1%). Brancos/nulos/nenhum somam 20%, além de outros 9% dizerem que não sabem em quem votar.

A desistência do apresentador José Luiz Datena de disputar o Senado, anunciada hoje, é vista como fator que pode definir a decisão do PSB de ter Márcio França concorrendo como senador na chapa de Haddad no pleito de outubro.