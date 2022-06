Polícia de Botucatu prende acusado de atirar na ex-esposa na frente dos filhos

Atentatado contra A. L. P. S, de 31 anos, ocorreu quando o acusado entregava os filhos de ambos

A Polícia Civil de Botucatu, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), prendeu na manhã desta quinta-feira, 30 de junho, A. R. de S., 30 anos, acusado de atirar contra a ex-companheira na frente dos filhos. O fato ocorreu na tarde de domingo, 26, na região do Santa Eliza.

O mandado de prisão, emitido na tarde de ontem, foi cumprido contra o acusado, que estava escondido em Botucatu. Ele já presta esclarecimentos às autoridades. Deve ser transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.

O atentatado contra a vida de A. L. P. S, de 31 anos, ocorreu quando o acusado entregava os filhos de ambos, cujas idades são de de 8 e 12 anos, após passarem o final de semana na casa do pai. Em determinado momento, A.R.S. disparou quatro vezes contra a ex-mulher, que estava no portão da casa. Dois projéteis acertaram o peito da vítima, que saiu correndo pelo corredor da residência e veio ao encontro do atual marido.

Enquanto isso, o autor dos disparos havia fugido em seu carro, um Chevrolet Vectra, que foi encontrado na garagem da casa do padrastro. A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital das Clínicas para a retirada das balas e se recupera da cirurgia.

