Procon-SP constata queda média de R$ 0,30 no litro da gasolina

Na semana passada foi anunciada redução do ICMS da gasolina de 25% para 18%

Da Redação

Em monitoramento realizado em postos de combustível da capital e interior do estado de São Paulo, o Procon-SP constatou que houve redução no preço da gasolina comum em todos os locais comparados até o momento, um total de 477 postos. O valor médio da redução foi de R$ 0,30 por litro.

Na semana passada — antes da redução do ICMS da gasolina no estado de São Paulo de 25% para 18%, que foi anunciada na segunda-feira (dia 27/6) — foram checados os preços de 1.202 postos e nesse primeiro resultado parcial, feito dias 28 e 29, foram comparados os preços de 477 locais.

O maior preço encontrado, no valor de R$ 7,99, foi na capital (bairro Jardins) e o menor, no valor de R$ 5,89, também na capital (bairro Vila Guilherme). A maior redução foi observada em Presidente Prudente (R$ 0,92) e a menor em Glicério (R$ 0,01). O valor médio apurado foi de R$ 6,67.

O acompanhamento dos preços da gasolina comum, feito por determinação do governador do estado, continua e a comparação com o restante dos postos será divulgada nos próximos dias.