Sabesp atualizará plataforma digital de atendimento; serviços ficarão indisponíveis até segunda (4)

Estarão indisponíveis nesse período os serviços comerciais nos canais digitais de atendimento

Da Redação

A Sabesp realizará, das 21h30 desta quinta-feira (30) até as 12h de segunda (4 de julho), uma atualização programada em sua plataforma digital de relacionamento com cliente, visando ampliar sua eficiência. Por causa disso, estarão indisponíveis nesse período os serviços comerciais nos canais digitais de atendimento.

Ficarão suspensos serviços como solicitação de segunda via da conta, consulta e parcelamento de débitos, alteração de endereço ou titularidade, entre outros. Solicitações operacionais e/ou emergenciais, como registros de falta d’água ou de vazamentos, continuarão disponíveis e deverão ser feitas exclusivamente pelo atendimento telefônico.

Veja como ficará a disponibilidade de atendimento neste período:

• Agência Virtual (site www.sabesp.com.br), Chat e WhatsApp (11-3388-8000): indisponíveis

• Atendimento telefônico (195 e/ou 0800-055-0195): disponível somente para solicitações emergenciais e serviços operacionais

• Atendimento presencial: disponível para serviços operacionais e/ou emergenciais; já serviços comerciais com atendimento agendado para sexta (1º/7) e sábado (2/7) serão reagendados.

A Sabesp, por meio de nota, “esclarece que a atualização é necessária para aumentar a eficiência do relacionamento com o cliente. Consumidores com cadastro atualizado estão sendo informados do procedimento por meio de SMS. Informações também estarão disponíveis no site e nas redes sociais da Companhia.”