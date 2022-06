Serviços da Casa do Cidadão serão transferidos para o Mercado Municipal

Município irá economizar cerca de R$ 140 mil por ano

Da Redação

Na próxima semana, entre os dias 4, 5 e 6 de julho, o atendimento dos serviços da Casa do Cidadão estarão suspensos e retornarão a partir do dia 7 de julho em um novo local.

A mudança faz parte da estratégia do Projeto Aluguel Zero, que tem como objetivo reduzir as despesas com locação de imóveis e transferir serviços públicos para prédios municipais. Com esta mudança, o Município irá economizar cerca de R$ 140 mil por ano.

Os serviços da Casa do Cidadão, que atualmente funcionam na Rua Cardoso de Almeida, 1005 – Centro, como Procon, Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT), Casa do Empreendedor e Ministério do Trabalho, passarão a atender no Mercado Municipal, entre os pisos térreos e 1º andar, em salas que foram revitalizadas e preparadas para o novo serviço.

Para a população, a mudança facilitará o acesso aos serviços, uma vez que o Mercado Municipal fica próximo a pontos de embarque de ônibus da Rua Curuzu.

Já o CEJUSC (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania) atenderá no prédio do Fórum, Praça Iole Dinucci Fernandes, s/n – Jardim Riviera, concentrando todos os serviços relacionados ao Poder Judiciário em um único espaço.