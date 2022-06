Vestibulinho das Etecs: local de prova já pode ser consultado

A prova do vestibulinho das Etecs será realizado no domingo (3)

Da Redação

Os inscritos para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) podem verificar o local onde farão a prova a partir das 15 horas de hoje (30), no site www.vestibulinhoetec.com.br. O Vestibulinho será realizado no domingo (3). Em todo o Estado, são 440 locais sendo preparados para receber os mais de 96 mil candidatos. O gabarito será divulgado no dia 7 de julho.

Além de conferir o local do exame, quem vai concorrer a uma das vagas deve ficar atento às seguintes informações:

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Após o fechamento do portão, não será permitida a entrada de nenhum candidato;

O candidato deverá permanecer na sala de prova até, no mínimo, as 15h30. Após esse horário será possível deixar o local e levar consigo o caderno de questões;

É preciso levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua;

É imprescindível levar um documento de identidade original com foto, em boas condições de visibilidade para conferência dos dados;

É proibido usar calculadora, computador, telefone celular e outros aparelhos eletrônicos durante a prova. Todos os equipamentos devem permanecer desligados nas dependências do prédio;

Não é permitido o uso de chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais, incluindo papéis, estranhos à prova;

É proibido portar armas de qualquer espécie, mesmo com documento de porte. O participante que possuir autorização para porte de arma de fogo deverá deixar a arma junto à Coordenação do local de aplicação, antes do início da prova;

É proibida a permanência de pessoas estranhas e acompanhantes de candidatos dentro do prédio e nos pátios dos locais de prova.

Vale ressaltar que o descumprimento das normas que regem o Vestibulinho das Etecs implica em sanções legais e desclassifica o candidato.

Mais informações podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na internet. O cronograma completo do Vestibulinho das Etecs para o segundo semestre de 2022 pode ser consultado aqui.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou pela internet.