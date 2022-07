Avenida Conde de Serra Negra tem primeiro trecho asfaltado

Na próxima etapa deve ser executada a calçada e projeto de paisagismo, pintura e sinalização de solo

Da Redação

A Avenida Conde de Serra Negra está recebendo os primeiros trechos de asfalto previsto na obra de revitalização. Nesta semana, foi feita a pavimentação das duas alças da nova avenida entre a rotatória da Rodovia Alcides Soares e a Rua Três, do Residencial Arlindo Durant.

Além das vias principais, também foi executada a pavimentação das ruas de acesso e finalização do canteiro central. Na próxima etapa deve ser executada a calçada e projeto de paisagismo, pintura e sinalização de solo.

Em paralelo, a Secretaria de Infraestrutura está finalizando as obras de implantação de guias e sarjetas no trecho entre a Rua Três, do Residencial Arlindo Durant, e a Pista da Skate. Assim que esta etapa for finalizada, a equipe de Infraestrutura fará a terraplanagem, base para pavimentação e canteiro central.

