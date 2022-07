Conselheiros de Alimentação Escolar de Botucatu tomam posse para o quadriênio 2022-2026

Conselho é responsável por acompanhar e fiscalizar diretamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar

Da Redação

Tomaram posse na última quarta-feira, 29, os novos membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), e seus respectivos suplentes para o quadriênio 2022-2026.

No evento também foi eleita a nova diretoria. Gislaine Mendes, atual presidente do Conselho foi reconduzida ao cargo pelos novos conselheiros; como vice-presidente foi eleita Sidnéia Miraglia da Silva Martins, representante de pais de alunos; e como secretária, Débora Ribeiro do Prado, representante das Entidades de Trabalhadores da Educação e de Discentes.

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é responsável por acompanhar e fiscalizar diretamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, que garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e filantrópicas.

Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.