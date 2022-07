Iniciada construção da sede da Defesa Civil de São Manuel

Prédio está sendo construído na Rua Pedro Celandroni, na Cohab I

Da Redação

A Administração Municipal através da Diretoria de Obras iniciou a construção de um novo prédio para a Defesa Civil de São Manuel. O prédio está sendo construído em área pertencente ao Município, na Rua Pedro Celandroni, na Cohab I, próxima ao futuro edifício da merenda escolar.

No local, além de abrigar o corpo administrativo da Defesa Civil, também irão ficar os caminhões de combate a incêndio do Município e os demais equipamentos utilizados, bem como todo o pessoal pertencente a Brigada de Incêndio.

Paralelo, a administração municipal vem trabalhando para firmar um convênio com Corpo de Bombeiros do Estado para que possa ter grupamento na cidade. As tratativas neste sentido estão avançadas.

A Defesa Civil do Governo do Estado de SP destinou a Defesa Civil Municipal, um veículo pik-up da Fiat Strada, dentro do programa de aparelhamento das Defesas Civis dos Municípios.

O presidente da Defesa Civil de São Manuel, Michael Alves, vem trabalhando no aparelhamento do órgão em São Manuel, desde 2020, participando de cursos de qualificação, treinamentos com a equipe da Brigada Municipal e preparando um Relatório de Serviço Geológico atualizado do Município.