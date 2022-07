Piracicaba inscreverá até segunda (4) para 50 vagas com salários até R$ 6.680

Opção com mais vagas é escriturário, com 20 oportunidades, salário de R$ 2.540

Da Redação

A Prefeitura de Piracicaba receberá inscrições até 4 de julho, segunda-feira, para seus concursos com 50 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.540 a R$ 6.680.

Os interessados poderão se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp, responsável pelos certames. O endereço é www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 45 a R$ 83.

A opção com mais vagas é escriturário, com 20 oportunidades, salário de R$ 2.540 e exigência de ensino médio.

As outras opções de ensino médio, fundamental ou técnico são 10 vagas para motorista, 2 para soldador, 2 para eletricista, 1 para produtor gráfico e 1 para técnico agrícola.

As carreiras de ensino superior oferecem 14 vagas para agente fiscal de rendas, contador, economista, agente fiscal fazendário, educador socioambiental e engenheiro civil.

A aplicação das provas está prevista para 14 de agosto, um domingo, em Piracicaba, cidade de 410 mil habitantes a 150 km da capital..

Os editais, com todas as informações sobre os certames, podem ser vistos no site da Vunesp. Outras informações podem ser obtidas pelo site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.