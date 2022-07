Prefeitura de Botucatu recebe prêmio por programa de estágios

Executivo municipal conta com mais de 400 estagiários em diversas áreas

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu ganhou o 3º lugar do Prêmio CIEE – Melhores Programas de Estágio. Com o tema “2021 um ano de desafios e superação”, a edição deste ano contou com a avaliação de 6,6 mil estagiários de 275 organizações de todo País.

O prêmio ainda apresentou os resultados da pesquisa, conduzida pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), na qual os estudantes avaliaram de maneira anônima o programa de estágio.

A Prefeitura de Botucatu foi destaque entre as cidades do Estado de São Paulo, ficando atrás das cidades de Jundiaí e Santana da Parnaíba.

Atualmente, a Prefeitura conta com mais de 400 estagiários em diversas áreas de atuação.