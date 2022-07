Prefeitura de São Manuel fará a substituição de 100 canaletas em cruzamentos das vias

Novas canaletas estão sendo construídas em concreto

Da Redação

A Diretoria de Obras de São Manuel prossegue na construção de novas canaletas em cruzamentos de ruas e avenidas da cidade, visando sanar problemas antigos, com relação a passagem de veículos e ainda direcionamento correto das águas pluviais.

As novas canaletas estão sendo construídas em concreto e visam proporcionar maior conforto aos motoristas que trafegam pelas principais ruas da cidade, sem ter que se preocupar em reduzir ao extremo a velocidade de seu veículo, que inclusive sofre o risco de ter a parte de baixo danificada pelas verdadeiras “crateras” que são as atuais canaletas.

A Administração Municipal realizou uma licitação que prevê a construção de 100 novas canaletas nos principais cruzamentos de ruas e avenidas da cidade. Elas estão planejadas atualmente para serem construídas nos seguintes locais: cruzamentos da Rua Rua Henrique Calvite com a Rua Manoel de Araújo, no Parque Recreio, Rua Francisco C. Araújo com a Rua Emydio Dias Pedroso no bairro San Marino, Rua Prof. José Liberati com a Rua José Ragozo, no Jardim Melita e ainda no cruzamento da Rua Taisa Solange Dalacqua com a Cel. Rodrigues Simões no jardim Eldorado.