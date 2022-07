Sebrae-SP seleciona bolsistas com incentivos de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil em SP

Bolsas variam de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil e inscrições podem ser feitas até 8 de julho

Da Redação

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para seleção de bolsistas que atuarão no Programa ALI – Agentes Locais de Inovação em todo o Estado de SP. São dois editais abertos, sendo um para o Projeto ALI Produtividade e outro para o ALI Rural. Ao todo, são 440 vagas para o ALI Produtividade e mais 1320 vagas para cadastro reserva. No ALI Rural, são mais 220 vagas imediatas e 660 vagas para cadastro reserva.

O valor das bolsas varia de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil e as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de julho no Link.

Para o ALI Produtividade são 400 vagas abertas em todo o Estado e mais 1200 vagas em todo o Estado de SP com bolsas de R$ 5 mil mensais. Além disso, o programa possui também mais 40 vagas para bolsas de R$ 6,5 mil, além de 120 para cadastro reserva.

Já para o ALI Rural são 200 vagas para bolsas de R$ 5 mil mensais, além de 600 para cadastro reserva. O programa possui ainda 20 vagas para bolsas de R$ 6,5 mil, além de mais 60 para cadastro reserva.

O ALI é um bolsista capacitado pelo Sebrae-SP com o objetivo de ser um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa ou propriedade rural.

No caso do ALI Rural, o candidato deverá ter graduação em curso compatível com as áreas de conhecimento de agronegócios ou agrárias, conforme edital. No ALI produtividade, o candidato precisa ter graduação completa em qualquer área.

O processo de seleção envolve três etapas: análise documental, avaliação de conhecimento e avaliação de habilidades e perfil. A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 22 de agosto. As bolsas terão duração de 23 meses para o ALI Produtividade e 24 meses para o ALI Rural.