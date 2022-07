Vestibulinho das Etecs terá prova presencial neste domingo (3)

Exame será aplicado em 440 locais distribuídos por todo o Estado e o gabarito será divulgado no dia 7 de julho

Da Redação

Está chegando o dia do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2022. Os mais de 96 mil inscritos no Vestibulinho fazem a prova neste domingo (3), a partir das 13h30, de forma presencial. O exame será aplicado em 440 locais distribuídos por todo o Estado e o gabarito será divulgado no dia 7 de julho.

É importante que o candidato a uma vaga dos cursos técnicos, especializações técnicas ou cadastro à vagas remanescentes confira previamente o local de prova e esteja atento às seguintes orientações:

Os portões dos locais de prova serão abertões às 12h30 e fechados às 13h30, horário do início do exame que terá quatro horas de duração. Após o fechamento do portão, não será permitida a entrada de nenhum candidato;

Será preciso permanecer na sala de prova até, no mínimo, 15h30. Após esse horário é possível deixar o local e levar consigo o caderno de questões;

É necessário levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua;

É imprescindível levar um documento de identidade original com foto, em boas condições de visibilidade para conferência dos dados;

É proibido usar calculadora, computador, telefone celular e outros aparelhos eletrônicos durante a prova. Todos os equipamentos devem permanecer desligados nas dependências do prédio.

Também é importante que os candidatos estejam atentos às orientações da Organização Mundial de Saúde, a fim de prevenir o contágio da Covid-19. Sendo assim, recomenda-se manter o distanciamento social, o uso de álcool em gel para higienização das mãos e superfícies e o uso de máscaras de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca.

A máscara será obrigatória nas cidades em que vigora uma lei municipal determinando o uso do item em locais fechados. Além disso, a organização da prova orienta que o candidato infectado com a Covid-19, com sintomas ou que teve contato com uma pessoa doente ou com suspeita, não compareça ao local de prova.

Vale ressaltar que o descumprimento das normas que regem o Vestibulinho das Etecs implica em sanções legais e desclassifica o candidato. Mais informações podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na internet. O cronograma completo do Vestibulinho das Etecs do segundo semestre de 2022 pode ser consultado aqui.