Avaré: 1º Fampopinha Estudantil será realizada em agosto

Da Redação

A Fundação Regional Educacional de Avaré/Faculdades Integradas Regionais de Avaré (FREA/FIRA), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, promove nos dias 25 e 26 de agosto a 1ª Fampopinha Estudantil.

A iniciativa leva em consideração a relevância da Feira Avareense de Música Popular (Fampop) e sua notoriedade no cenário musical nacional, a grande quantidade de estudantes inserida na rede pública e privada da cidade e o desenvolvimento de potencialidades artístico-culturais da estância turística.

Poderão participar apenas alunos matriculados no ensino médio ou superior de Avaré. O evento aberto ao público será realizado no Centro Cultural Esther Pires Novaes, localizado na Rua Ceará, nº 1507, a partir das 19 horas.

A proposta é incentivar a participação de artistas dos mais variados segmentos musicais, atraindo a atenção de jovens compositores. O patrono do festival será o cantor Tônio Chacon, participante de diversas edições da Fampop que se apresentará no dia 26 de agosto.

A pasta ressalta que a Fampopinha Estudantil não altera a estrutura da Fampop em sua eliminatória avareense e nacional.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas de 10 de julho até às 17 horas de 10 de agosto. O endereço eletrônico para as inscrições será disponibilizado em breve, juntamente com o regulamento.

O autor da música classificada em primeiro lugar terá a oportunidade de se apresentar na abertura da Fampop 2022 que se realizará em setembro.