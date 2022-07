Câmara de Botucatu vota projeto que visa estimular ecoturismo e turismo de aventura

Também haverá apreciação de alterações no orçamento municipal

Da Redação

A segunda-feira, 4 de julho, terá sessão ordinária e extraordinária na Câmara de Botucatu. Quatro projetos estão na pauta de discussão e votação. Na ordinária, estão projetos de autoria dos vereadores, que tratam de turismo, saúde e denominações de rua. Já na extraordinária, a matéria é de autoria do prefeito e diz respeito a alterações no orçamento municipal.

A plenária começa às 19h e a população pode acompanhar ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV).

Confira a Ordem do Dia na íntegra:

NA SESSÃO ORDINÁRIA

1) Projeto de Lei nº 30/2022, de iniciativa dos Vereadores Marcelo Sleiman, Alessandra Lucchesi e Lelo Pagani, que dispõe sobre as regras mínimas de segurança para a prática de turismo de aventura e ecoturismo no Município de Botucatu e dá outras providências.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

2) Projeto de Lei nº 39/2022, de iniciativa do Vereador Lelo Pagani, que denomina de “Antonio Henrique Rodrigues” as Ruas I e VII do loteamento Mirante da Serra.

Discussão e votação únicas com quórum 2/3

3) Projeto de Lei nº 40/2022, de iniciativa do Vereador Cula, que denomina de “José Cesar Spadotto” a “Rua 1” do loteamento Chácara Florianópolis.

Discussão e votação únicas com quórum de 2/3

4) Projeto de Lei nº 41/2022, de iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre plano de assistência à saúde aos servidores ativos da Câmara Municipal.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

1) Projeto de Lei Complementar nº 13/2022, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), Lei Complementar nº 1.289/21 (LDO/2022) e abertura de um crédito adicional suplementar na Lei nº 6.292/2021 (LOA/2022) no valor de R$15.260.058,83, para dar suporte na realização de demandas em diversas secretarias, com a utilização do excesso de arrecadação e superávit financeiro.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta