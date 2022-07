Câmara entrega título de Cidadão Botucatuense ao médico Marcello Laneza Felicio

Da Redação

Nesta sexta-feira, 1º de julho, aconteceu na Câmara de Botucatu sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Botucatuense ao médico Marcello Laneza Felicio. A honraria legislativa é destinada a pessoas que não nasceram em Botucatu, mas que merecem ter sua contribuição à cidade reconhecida.

Na presença de amigos, familiares, vereadores e outras autoridades, o novo cidadão botucatuense recebeu o título de autoria da vereadora Erika da Liga do Bem (Republicanos) e aprovado pela unanimidade do plenário. Na biografia lida antes da comenda, foi destacada a carreira médica do homenageado, em especial na área de cirurgia cardiovascular e transplantes cardíacos, e sua atuação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Confira as imagens: