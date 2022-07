Como se preparar financeiramente para as férias?

A programação deve ser organizada dentro do orçamento para evitar transtornos posteriores

Da Redação

Para muitos, o período de férias é sinônimo de viagens e lazer com amigos e família, o que pode gerar custos excessivos. Independente do destino ou diversão escolhida, o importante é que a programação esteja organizada dentro do orçamento para evitar transtornos posteriores com as finanças.

De acordo a administradora Claudia de Lima Teixeira Fuentes Garcia, é possível desfrutar dos passeios sem voltar para casa com acúmulo de boletos e sem dinheiro para quitá-los.

“O segredo para não ficar apertado é o planejamento. Geralmente temos férias uma vez por ano, e ficamos sabendo com antecedência quando será esse período. Assim, é possível planejar os destinos, traçando metas de economia e prevendo quanto você poderá gastar nos momentos de lazer, lembrando que no mês seguinte seu salário virá com os descontos proporcionais”, opina.

Com o intuito de alcançar as férias com tranquilidade e dinheiro no bolso, a especialista elenca algumas dicas importantes:

Determine o quanto é possível economizar

Já sabendo que terá gastos acima do normal, fora da rotina, faça uma planilha e liste suas despesas fixas. Desta forma, é possível visualizar o você quanto tem condições de guardar para o período de descanso.

“Em uma planilha, você pode ter mais claramente a visualização de como está a sua situação financeira, e assim consegue identificar quais são os gastos desnecessários que podem ser amenizados ou cortados”, explica Claudia.

Se for viajar escolha um destino que caiba no seu bolso

Quando for escolher o local para as suas férias, não esqueça de levar em consideração o seu orçamento. É melhor optar por uma viagem de férias que caiba no seu bolso do que realizar para o destino dos seus sonhos e ficar endividado por meses; com certeza essas férias não deixarão boas lembranças.

“Se você tem algum lugar dos sonhos, planeje-se com antecedência, talvez seja até uma atitude inteligente abdicar de uma viagem agora para fazer uma maior no futuro”.

Liste seus roteiros e visitas com antecedência

Sempre que for possível, reserve um tempo para listar os lugares que deseja visitar, caso o período de férias seja voltado realmente para viajar. Mas ainda que não haja programação de pegar a estrada, pense com antecedência no que quer fazer no período de descanso. Agir por impulso ou aceitar convites de última hora podem comprometer sua renda.

“Comprar compulsivas geralmente são uma armadilha que compromete as finanças. O ideal é comprar com antecedência o máximo de itens relacionados à viagem, como passagens e passagens aéreas, conseguindo também descontos maiores e promoções”.

Estipule o período

O tempo de férias é diferente do período de viagem. É importante estabelecer alguns dias para organizar a casa, concluir tarefas pendentes, geralmente mais difíceis de realizar em virtude do trabalho, e tirar um tempo realmente dedicado ao descanso.

“Defina os períodos de viagem levando em conta as datas mais baratas para voos e hospedagem. Os finais de semana e feriados, por exemplo, costumam ser mais caros, por conta da grande demanda, o que acaba elevando os preços”.

Calcule os custos

Não esqueça de inserir na sua planilha todos os custos previstos para as suas férias. Devem estar incluídos na lista passeios, aquela ida a um barzinho ou restaurante, e visitas a museus e cinemas.

“Alguns custos fixos podem ser calculados, e há ainda os custos que podem ser estimados. Dessa forma, o indivíduo pode guardar dinheiro para a viagem, ou ainda estimar quanto vai contrair de dívidas depois que voltar, no caso de pagar alguma despesa no cartão de crédito, por exemplo”.

Avalie a “saúde” das finanças

Durante as férias boa parte das pessoas desejam mesmo curtir sem pensar em contas, dívidas e preocupações. Afinal, o momento é para descontrair e esquecer a rotina estressante. Para isso, o ideal, é claro, é ter em mãos toda a verba que irá bancar a diversão.

“Para quem não tem nenhum valor reservado, mas quer curtir as merecidas folgas, uma sugestão é fazer viagens mais curtas; e no próximo ano, com mais tempo para se organizar, realizar uma viagem internacional ou um destino com tudo que se tem direito; ou fazer atividades e passeios dentro da sua própria cidade como parques, museus, programações culturais gratuitas. O importante é você se divertir sem comprometer seu orçamento”, finaliza.