Projeto do Museu de Anatomia da Unesp de Botucatu promove conhecimento adaptado a deficientes visuais

O projeto “Desenvolvimento de Modelos Didáticos II visando saúde reprodutiva para deficientes visuais”, vinculado ao Museu de Anatomia do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), tem como objetivo elaborar material didático (modelos anatômicos e textos em Braille) direcionados a deficientes visuais e alunos com visão subnormal, elaborados com diferentes texturas e cores fortes e contrastantes para atender esse público.

Esse projeto tem sido executado há mais de 12 anos e sempre contou com o financiamento da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), através de bolsas e auxílio para a produção dos materiais.

De acordo com a professora Selma Maria Michelin Matheus, do Setor de Anatomia do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, neste ano a proposta foi elaborar modelos referentes ao sistema genital masculino e feminino, para abordar estes temas com os alunos do ensino fundamental e médio da Escola Estadual Pedro Torres, parceira do projeto. “Os materiais foram construídos em parceria com a Fatec de Botucatu, que foi responsável pela impressão em 3D de modelos anatômicos. Após a impressão, eles foram coloridos e, por meio de um QR Code, foi disponibilizado um áudio-roteiro para apoio, o qual o estudante pode acessar quantas vezes sentir necessidade”, explica a docente.

A Professora Selma e o professor José de Anchieta de Castro e Horta Júnior, ambos do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do IBB – Setor de Anatomia, são responsáveis pelo projeto. A professora Marica Daroz, da escola Pedro Torres de Botucatu, é a responsável pela sala de recursos da escola. Este ano, o projeto contou com a participação de dois bolsistas: um aluno do curso de Nutrição e uma aluna do curso de Biologia. Os materiais elaborados foram apresentados durante visita de três alunos com deficiência visual que além de testar o material, também puderam visitar o acervo do Museu.

Ao todo, foram produzidos 5 modelos, sendo que três delas ficarão na escola parceira e dois irão compor o acervo do Museu de Anatomia.