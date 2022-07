Reunião debate alternativas contra o fechamento do IMES de São Manuel

Ficou acertado que irão elaborar um plano de reestruturação geral da institutição

Da Redação

Na noite da última quinta-feira, dia 30 de junho, na Câmara Municipal de São Manuel ocorreu uma reunião para discutir a situação do fechamento do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel (IMES) e contou com a presença dos Vereadores, do Prefeito Ricardo Salaro, da Diretora Neise e Vice-Diretora Roseli.

A reunião ainda contou com a participação do representante dos alunos Matheus e do representante dos Professores, o Professor Dr. Caio, onde todos os envolvidos procuraram discutir alternativas ao fechamento do IMES.

Após intenso e necessário debate sobre a Instituição e os rumos que a levaram a tal situação, todos os Vereadores ofertaram alternativas ao fechamento ao Prefeito Ricardo e as Diretoras e, ao final chegaram a uma alternativa viável.

Agora, os Procuradores do Legislativo e Executivo irão trabalhar na análise da legalidade da solução apresentada e na forma de sua viabilização pelos Poderes e consequentemente, evitar o fechamento da Instituição no final de 2022.

Da parte da Diretoria da Instituição, ficou acertado que irão elaborar um plano de reestruturação geral, com o objetivo de atingirem os patamares necessários para que a Instituição consiga caminhar financeiramente com a mesma Excelência que ministra seus cursos.