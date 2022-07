Superintendente do Hospital das Clínicas, André Balbi é aprovado em concurso para Professor Titular

Balbi atuará no Departamento de Clínica Médica

Da Redação

O professor associado André Luis Balbi, atual superintendente do Hospital das Clínicas (HCFMB) foi aprovado em concurso público na última quarta-feira, 29 de junho, para o cargo de Professor Titular da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP). Balbi atuará no conjunto de disciplinas Medicina Interna I, II e III, junto ao Departamento de Clínica Médica.

A banca examinadora foi composta pelo Reitor da Unesp, Professor Titular Paqual Barretti (Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP); pela Professora Titular e Emérita Marilza Vieira Cunha Rudge (Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP); Professor Titular Roberto Zatz (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), Professor Titular Carlos Ferreira dos Santos (Faculdade de Odontologia de Bauru – USP) e o Professor Titular Paulo Menezes (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

Na prova didática, Balbi fez uma associação entre o grupo de pesquisa e de assistência a pacientes de insuficiência renal aguda do qual faz parte ao lado de outros especialistas da FMB e HCFMB com sua gestão de seis anos a frente do hospital. “Mostramos que quem investe em boa gestão acaba tendo uma assistência cada vez mais adequada”, afirmou.

Após a arguição do memorial pelos membros da banca, aconteceu o anúncio oficial confirmando a nova titulação. “É uma sensação de alívio e de dever cumprido. A gente tem uma história dentro da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas que tivemos a oportunidade de repassar nesse período de um mês em que fiquei me preparando para o concurso. É gratificante ver que pessoas boas passaram pela vida da gente e que construímos alguma coisa que vamos deixar para o futuro. Estou muito agradecido”, declarou o novo titular.

Questionado sobre o fato de nefrologistas atualmente ocuparem posições de destaque na gestão, tanto na universidade quanto no Hospital (além de Balbi comandar o HCFMB, o professor Pasqual Barretti é o reitor da Unesp e a professora Jacqueline Caramori, vice-diretora da FMB), o docente disse que é fruto do legado de um modelo de atuação concebido pela professora Dináh Borges de Almeida. “Ela sempre nos mostrou a importância da participação, de forma democrática, cada um fazendo um serviço que complementa outro, numa harmonia perfeita. Hoje a Nefro é o modelo de sociedade que a gente gostaria de ter, com igualdade de condições, estímulo ao desenvolvimento e reconhecimento de quem faz algo importante”.

Sobre o futuro, a partir da nova titulação, Balbi diz estar pronto para contribuir no desenvolvimento de ações que resultem em uma evolução cada vez maior da FMB e do HCFMB. “Vontade enorme de continuar ajudando essas duas instituições que são a nossa casa. Quanto mais a gente trabalhar para que tudo seja bem feito mais as pessoas ganharão com isso. Esse é o nosso papel”.

Sobre o professor André Luis Balbi

Possui Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FMB-UNESP), Doutorado em “Fisiopatologia em Clínica Médica – Área de Concentração em Nefrologia” pelo Departamento de Clínica Médica da FMB-UNESP e Livre-Docência em Nefrologia pela FMB-UNESP. Professor Associado III da Disciplina de Nefrologia do Departamento de Clínica Médica da FMB-UNESP e Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica/FMB.

Foi Diretor Clínico do Hospital das Clínicas da FMB-UNESP (2009-2011) Diretor de Assistência à Saúde (2011-2015) e Chefe de Gabinete da Autarquia Estadual HCFMB (2015-2016). É responsável pelo atendimento de pacientes com Lesão Renal Aguda no HC-FMB-UNESP (Grupo de IRA da Disciplina de Nefrologia da FMB-UNESP).

Foi responsável pela Disciplina de Nefrologia do Departamento de Clínica Médica da FMB-UNESP (gestão 2015-2017). Principais áreas de atuação: Medicina Interna, Terapia intensiva, Administração Hospitalar e Nefrologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Lesão Renal Aguda e Insuficiência Renal Crônica. Atualmente exerce o cargo de Superintendente do HCFMB, cumprindo mandato desde janeiro de 2017.