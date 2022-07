Grupo é detido após bater carro em grade de túnel durante perseguição policial

Uma equipe se dirigiu ao local e os suspeitos fugiram em um carro, dando início a uma perseguição policial. Desobedecendo a ordem de parada e seguindo em alta velocidade, o motorista perdeu o controle do carro e bateu contra uma grade de proteção do túnel Milton Monti.

Ao realizar a vistoria, os policiais constataram que o veículo era conduzido por um menor de idade e que ele carregava porções de cocaína. Ainda no local, foi constatado que o veículo estava no nome de outra pessoa.

As equipes entraram em contato com a proprietária do veículo, que informou que havia emprestado o carro ao namorado e que ele teria o trocado por porções de crack