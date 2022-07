Morre o professor Marcelo Pavan, da Unesp Botucatu

Professor encontrava-se aposentado do Departamento de Proteção Vegetal

Morreu neste domingo, 3 de julho, o professor Marcelo Ângelo Pavan, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. A causa do óbito não foi informada.

Pavan deixa a esposa Dalva de Oliveira e os filhos Juliana e Marcelo. Sepultamento ocorre as 17 horas no Cemitério Portal das Cruzes.

O professor encontrava-se aposentado do Departamento de Proteção Vegetal. Marcelo Agenor Pavan era formado em Agronomia pela FCA/Unesp em 1978. É mestre em Agronomia (Fitopatologia) pela Universidade Federal de Viçosa (1985) e doutor em Agronomia (Fitopatologia) pela Universidade de São Paulo (1992). Foi Professor Titular na disciplina Fitopatologia Geral, na FCA. Atuava principalmente na área de Virologia Vegetal, com destaque para pesquisas com alface, pimentão, tomate e alho.

Orientou dezenas de trabalhos de iniciação científica e de pós-graduação. Participou de cerca de 80 bancas de defesa, entre mestrado, doutorado, livre docência e titularidade. Publicou dezenas de trabalhos em revistas especializadas.

Recebeu diversos prêmios, tais como: Associação Nacional dos Produtores de Alho, pelos relevantes serviços prestados (2006); melhor tese da Unesp na área de Ciências Agrárias (2007) e Prêmio Top Ciências Basf (2012) e Prêmio Paulista de Fitopatologia (2016).

Foi membro do corpo editorial da revista Summa Phytopatologica e revisor de trabalhos em diversas revistas científicas.

Na FCA exerceu as atividades de chefe do Departamento de Proteção Vegetal, supervisor das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Produção e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas.