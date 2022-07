Arraiá do Nhô Musa acontece entre 15 e 17 de julho na Concha Acústica de Avaré

Evento aberto ao público traz diversas atrações: barracas, comidas típicas, música e bingos

Da Redação

A edição 2022 do Arraiá do Nhô Musa acontece nos dias 15, 16 e 17 de julho, a partir das 19 horas, na Concha Acústica. O evento aberto ao público traz diversas atrações: barracas, comidas típicas, música e bingos com diversos prêmios.

Parte do Calendário Oficial de Eventos da cidade, o tradicional Arraiá do Nhô Musa é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura com a participação de entidades de Avaré.

Premiação

Além de diversos bingos, o prêmio do bingão, o principal da noite, é um tanquinho (dia 15), R$ 1 mil (dia 16) e uma TV de 42 polegadas (dia 17) para cartela cheia. Quem acertar a cinquina na última noite leva pra casa uma fritadeira elétrica Air Fyer. O pacote do bingão para as três noites custa R$ 20. Já a cartela individual sai por R$ 10.

Música

O Arraiá do Nhô Musa conta ainda com muita música. Comandada pelo maestro João, a Banda Marcial da FREA faz a abertura da edição 2022. A dupla Thiago Sanches e Tadeu “Os Brothers do Brasil” sobe ao palco às 19 horas e Simone Pires anima o público a partir das 20 horas.

Paulinho Tche e Gildo e Irmãos Rodrigues são a atração no sábado, 16. Já o duo Maria Fernanda e JP encerra a edição no domingo, 17, também a partir das 19 horas.

Nhô Musa

Poeta caipira, Francisco Soares, o Nhô Musa, nasceu em Lençóis Paulista, mas passou a maior parte da vida em Avaré. Comandou os programas de rádio Luar do Sertão e Rancho Alegre, ambos sucesso de audiência. É autor do livro Só Poesia, compilação que traz seus textos sobre a roça e a vida no interior anteriormente publicados em jornais como O Avaré e A Comarca de Araçatuba.