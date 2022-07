Covid-19 em Botucatu: 315 novos casos e três internados em UTI

Ao todo são 967 pessoas em quarentena na Cidade

Da Redação

A mais recente atualização da Prefeitura Municipal aponta 315 novos casos de Covid-19 em Botucatu. Dados estão no boletim epidemiológico desta segunda-feira, 4 de julho.

A ultima atualização do boletim ocorreu no sábado, 2. Com isso, chega a 49.156 o total de infectados desde o início da pandemia. Ocorreram, ainda, 354 óbitos.

Ao todo são 967 pessoas em quarentena na Cidade, enquanto outros sete botucatuenses encontram-se em tratamento médico hospitalar. Desses, três estão em terapia intensiva (UTI).

Não há mais a divulgação de quais hospitais estão os pacientes. Segundo a própria Prefeitura, em consonância com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).