Yasmin Maia é destaque em torneio estadual de ginástica

Ginasta conquistou o terceiro lugar na categoria mãos livres e a quarta colocação no aparelho fita

Da Redação

A ginasta botucatuense Yasmin Maia, de 11 anos, competiu neste domingo na Copa Roberta Gaio, promovida pela Liga Metropolitana de Ginástica, e realizada em Santa Bárbara D’Oeste.

Yasmim, que atualmente integra a equipe do Santos Futebol Clube/Fupes/CEPE2004/DP World, disputou a categoria até 14 anos, individual. A ginasta conquistou o terceiro lugar na categoria mãos livres e a quarta colocação no aparelho fita, sendo esta a primeira vez que ela compete no estilo.