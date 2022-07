Alunos da EMEF Luiz Tácito têm palestras sobre conceitos de engenharia

Projeto, literalmente, consiste na construção de pontes pelos alunos, das mais diferentes modalidades

Na manhã desta segunda-feira, 04, o Secretário de Infraestrutura, Rodrigo Taborda, esteve na EMEF Luiz Tácito Virgílio dos Santos, a convite do gestor Ananias Lyras.

O objetivo da visita foi conhecer o trabalho desenvolvido pelo professor de Matemática, Rafael Américo de Oliveira, junto aos alunos do 8º ano, denominado “Projeto Interdisciplinar Pontes do Conhecimento 2022”.

O projeto, literalmente, consiste na construção de pontes pelos alunos, das mais diferentes modalidades, utilizando palito de churrasco e de sorvete, desenvolvidos através de conceitos de geometria e muita imaginação.

Rodrigo Taborda, que é engenheiro de formação, deu uma palestra sobre conceitos de engenharia na construção de pontes aos alunos, a partir de cada explanação na construção dos protótipos pelos estudantes.

“Foi admirável ver os conceitos de engenharia utilizados pelos alunos na confecção das pontes, como também utilizaram a geometria na construção. Fiquei muito grato pelo convite e poder passar um pouquinho do meu conhecimento. Os alunos foram muito bem neste projeto, pelas diversas modalidades de construção pude perceber que venceram todas as dificuldades e apresentaram um ótimo trabalho. O professor está de parabéns pelo incentivo e pelos trabalhos apresentados, no futuro, o trabalho experimental de hoje poderá se materializar na vida real”, comentou o Secretário Taborda.

“Os alunos através da atividade prática de construção, desenvolveram os quatro pilares da Educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, além de resolver e elaborar situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas”, explicou o Professor Rafael.