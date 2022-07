Bauru oferece programação ‘Férias com os Museus’ durante o mês de julho

Para participar não é necessário inscrição nem agendamento

Durante os dias 7 e 15 de julho acontece a programação “Férias com os Museus” nas Bibliotecas Ramais Geisel, Ouro Verde e na Biblioteca Central. O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, através da Divisão de Bibliotecas, do Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural de Bauru, do Museu Histórico de Bauru e do Museu Ferroviário Regional de Bauru.

A programação conta com a exposição “Ferrovia sob lentes”, oficina “Monte uma locomotiva 278 em papertoy”, oficina “Colorindo o patrimônio” e brincadeiras. Para participar não é necessária inscrição nem agendamento, basta comparecer no horário indicado.

Confira a programação abaixo.

Biblioteca Central – Avenida Nações Unidas, 8-9

4 a 8 de julho

Exposição “Ferrovia sob lentes”

10h30 – Oficina: Monte uma locomotiva 278 em papertoy

Biblioteca Ramal Geisel – Rua Alziro Zahur, 5-8

11 e 12 de julho

10h30 – Oficina: Monte uma locomotiva 278 em papertoy

11h30 – Brincando no simulador de passeio de Maria Fumaça em 360°

Biblioteca Ramal Ouro Verde – Rua Gabriel Morales, 1-24

13 a 15 de julho

10h30 – Oficina: Monte uma locomotiva 278 em papertoy

11h30 – Oficina: Colorindo o Patrimônio – Educação Patrimonial

OUTRAS ATIVIDADES

A Divisão de Bibliotecas também oferece outras atividades no período de 4 a 15 de julho, nas Bibliotecas Ramais Geisel, Ouro Verde e na Biblioteca Central. As atividades já foram divulgadas e podem ser conferidas abaixo ou no link: https://www2.bauru.sp.gov.br/materia.aspx?n=40947

Biblioteca Central – Av. Nações Unidas, 8-9

De 04 a 08 de julho (segunda a sexta-feira)

09h – Contação de histórias

10h – Leitura em voz alta (desenhos ilustrativo sobre o que aprendeu daquela leitura)

11h – Músicas voz e violão

14h – Contação de histórias

15h – Roda de brincadeiras com jogos de tabuleiros

16h – Músicas voz e violão

Biblioteca Ramal Geisel – Rua Alziro Zahur, 5-8

De 11 a 15 de julho (segunda a sexta-feira)

09h30 às 11h00 – Contação de histórias com leitura em voz alta (desenhos ilustrativo sobre o que aprendeu da leitura)

14h30 às 16h00 – Contação de histórias com músicas infantis

Biblioteca Ramal Ouro Verde – Rua Gabriel Morales, 1-24

De 04 a 15 de julho

09h – Contação de histórias

10h – Clube de leitura e desenhos

14h – Contação de histórias

15h – Clube de leitura e desenhos