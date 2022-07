Gasolina tem queda média de R$ 0,35, aponta levantamento do Procon

Monitoramento foi iniciado após a alíquota do ICMS na gasolina ser reduzida de 25% para 18%

Da Redação

O Procon-SP constatou redução de, em média, R$ 0,35 no preço da gasolina comum em postos de combustível da Grande SP, litoral e interior paulista. O monitoramento foi iniciado após determinação do governador Rodrigo Garcia na semana passada, quando a alíquota do ICMS na gasolina foi reduzida de 25% para 18%.

A pesquisa de preços do Procon-SP verificou 1.024 estabelecimentos e mostra o corte do ICMS da gasolina anunciado pelo Governo do Estado já está sendo praticado nas bombas. A redução no imposto estadual entrou em vigor no último dia 27 de junho.

De 21 a 24 de junho, antes da redução do ICMS, as equipes do Procon-SP constataram um preço médio de R$ 6,36 no litro da gasolina comum. Já após a redução, entre os dias 28 e 30 de junho, uma nova verificação de preços ao consumidor mostrou que o valor médio cobrado pelo combustível chegou a R$ 5,75.

Na primeira medição, o preço máximo constatado pelo Procon-SP foi de R$ 8,89, enquanto o mínimo alcançou R$ 6,19. Já após o corte no ICMS, o maior preço encontrado foi de R$ 7,99 e o menor, de R$ 5,89. O valor médio da redução é calculado com base nos preços praticados em todos os 1.024 postos na primeira e na segunda medição.