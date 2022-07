Unesp de Botucatu promoverá curso de produção de cerveja artesanal

Com vagas limitadas a 15 participantes, o curso acontece nos dias 05, 06 e 26 de agosto

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o curso teórico e prático de produção de cerveja artesanal, ministrado pelo professor Fernando Broetto, do Instituto de Biociências (IB) da Unesp, câmpus de Botucatu, com realização pela Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf).

Com vagas limitadas a 15 participantes, o curso acontece nos dias 05, 06 e 26 de agosto de 2022, no Departamento de Química e Bioquímica do IB, no câmpus de Rubião Junior.

O curso completo tem carga horária de 14 h e inclui material audiovisual, apostilas, e certificado de conclusão.

Mais informações, programação e inscrições em www.fepaf.org.br.