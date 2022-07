Avaré: ações pretendem coibir incêndios em terrenos e áreas verdes

Poder Público fará reuniões e palestras com o intuito de conscientizar proprietários rurais

Da Redação

O período de estiagem potencializa o risco de queimadas em área urbana e rural. Diante disso, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento faz um alerta a produtores rurais com o objetivo de prevenir ocorrências diante da chegada do período mais seco do ano.

Por meio de parceria com o Corpo de Bombeiros de Avaré, a pasta pretende promover reuniões e palestras com o intuito de conscientizar proprietários rurais.

As ações educativas estão sendo definidas e os detalhes serão divulgadas em breve.

Riscos e crime ambiental

Além de prejuízos materiais, provocar incêndios em florestas é crime ambiental sujeito à multa e prisão.

A Lei Municipal 879/2006 também proíbe a realização de queimadas em lotes urbanos para limpeza de terrenos, bem como para a incineração de lixo ou detritos.

O infrator pode receber multa equivalente 200 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Avaré). Cada unidade equivale a R$ 4,02.

Soltar, fabricar, vender ou transportar balões é crime ambiental. A legislação prevê reclusão de 1 a 3 anos.

Como evitar incêndios

Nunca jogue pontas de cigarro em locais como rodovias com vegetação ao redor. Também é importante evitar fogueiras e não soltar fogos de artifício próximos a áreas florestais.

Crianças não devem brincar com fósforo ou isqueiro. Quem vive em áreas rurais deve manter os terrenos limpos e capinar cercas e divisas para evitar que incêndios se alastrem.

As plantações também devem ser separadas com barreiras (caminhos) para evitar a propagação do fogo em caso de incêndio.

Como agir em caso de emergência

Em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiro deve ser imediatamente acionado. Além disso, é importante encaminhar crianças e idosos para um local seguro.

Caso não seja possível sair da zona de risco, cubra a cabeça e o restante do corpo com roupas molhadas e procure respirar junto ao chão.

O contato com o Corpo de Bombeiros pode ser feito por meio do aplicativo Bombeiros Emergência ou dos telefones 193 e (14) 3732-4534.