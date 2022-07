Botucatu: futuros multiplicadores em Educação Audiovisual iniciam produções práticas

Alunos se preparam para se tornarem Multiplicadores e ministrarem suas próprias oficinas

Da Redação

Após muitos encontros de aprendizado e prática, os 20 participantes do curso de Multiplicadores em Educação Audiovisual, realizado na Pinacoteca de Botucatu, se preparam para criar e realizar suas próprias oficinas. Desde maio, botucatuenses das mais variadas áreas de atuação puderam trocar experiências e receber o conteúdo preparado pelos docentes do Laboratório de Estudo e Criação em Arte e Educação da Universidade Federal de São Carlos, sob os módulos “Dispositivos de Escrita e Roteiros de Cinema”, “Produção e prática” e “Poéticas do Olhar”. Agora, os alunos se preparam para de fato se tornarem Multiplicadores e ministrarem suas próprias oficinas para novos públicos.

A atriz e arte-educadora, Carolina Tieghi, é uma das participantes e para ela foi interessante ter contato com diferentes linguagens e técnicas artísticas, além de exercícios práticos de produção audiovisual. “Como já tenho um trabalho com arte-educação em escolas e projetos sociais, pretendo utilizar as ferramentas e exercícios do curso de Multiplicadores em minhas aulas e oficinas, mesclando com as outras linguagens, como o teatro, com que já trabalho”, destacou Carolina.

Já para a jovem Raquel Lima, licenciada em Artes e que atualmente se dedica a fotografia, o curso de Multiplicadores em Educação Audiovisual tem servido para enxergar o Audiovisual por outros ângulos e possibilidades de realização. “Participar do curso está sendo uma experiência muito enriquecedora para minha formação, o mais interessante é que cada módulo teve sua peculiaridade, transmitindo o conhecimento de diferentes formas”, comentou.

Para Pedro Barroca, coordenador do projeto LAJE Paratodos, que realiza o curso de Multiplicadores, acompanhar as aulas com os professores da UFSCAR foi muito satisfatório, sobretudo “ao observar, principalmente, o desenvolvimento de ferramentas e noções sobre o Audiovisual como prática em salas de aula, iniciativas sociais e outros espaços”, frisou.

O curso de Capacitação de Multiplicadores em Educação Audiovisual é realizado pela Associação Comunitária João de Barro, através do projeto LAJE: Laboratório Popular de Audiovisual, e em parceria com o Cineclube Paratodos e do LabCriarte da UFSCar, com recursos do edital ProAC Lab 51/2021.