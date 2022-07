Campeonatos de futebol estão com inscrições abertas em Botucatu

Equipes têm até 1º de agosto para que manifestem interesse na participação

Da Redação

A Secretaria Municipal de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida de Botucatu, através do Departamento de Futebol e Futsal, está com inscrições abertas para diversos campeonatos de Futsal e Futebol, com início previsto para setembro de 2022.

As inscrições seguem até o dia 1º de agosto para as seguintes modalidades: Copa Cidade de Futsal 2022 (masculino – Série Prata e feminino); Campeonato de Futebol Categoria Menores 2022 (masculino – Sub 11, Sub 13 e Sub 15 e feminino – Sub 17); Campeonato de Futebol Sub 20 2022, e Campeonato de Futebol A-35 2022.

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente na Praça da Juventude, ou através do e-mail futebol.dffs@gmail.com , sendo necessárias as seguintes informações: Campeonato/Categoria para o qual está se inscrevendo; nome da equipe participante, juntamente com o nome e telefone de contato do responsável pela equipe.

Somente serão aceitas inscrições de equipes de Botucatu.

Mais Informações

Secretaria Municipal de Esportes

Rua Maria Joana Félix Diniz, s/n – Jardim Ipiranga

Telefone: (14) 3811-1528