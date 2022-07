Cozinhar com azeite extravirgem ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos

O estudo também mostra como o azeite e os alimentos tornam-se mais saudáveis após interagirem. Porque, com o cozimento, parte dos compostos é transferida entre eles. “Observamos que, a depender da técnica de cozimento utilizada, o azeite consegue penetrar no alimento e extrair compostos para si. E por estar no azeite, nosso corpo consegue absorver de uma forma mais fácil, por conta de suas características físico-químicas. Assim como os compostos fenólicos presentes no azeite, por exemplo, podem migrar para o alimento, evitando que esses compostos sejam desperdiçados no cozimento. Tudo isso é muito relevante já que apenas uma pequena parte dos compostos fenólicos que estão presentes nos alimentos é absorvida no corpo após a cocção e a digestão.”

A transferência de compostos ajuda também a aumentar o potencial antioxidante do azeite. “Com a troca, o azeite ganha compostos antioxidantes como carotenoides e fenólicos de vegetais, por exemplo, e isso evita que esses compostos bioativos sejam degradados se permanecessem no alimento.” Assim como a interação pode conferir novos atributos, ainda não detalhados na ciência. “Em estudos anteriores vimos, inclusive, que é possível que novos compostos sejam formados durante o cozimento, como o 3,4-di-hidroxifenilglicona, que aumenta com o aquecimento do azeite, e tem efeito anti-inflamatório.”

As características antioxidantes também são o motivo pelo qual cozinhar com azeite extravirgem impede mudanças sensoriais drásticas nos alimentos, aponta o pesquisador. “Nos óleos convencionais, podem surgir sabores desagradáveis, como um gosto de óleo conhecido na gastronomia por ranço.”

Segredo está na fabricação