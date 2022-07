Emagrecimento: planejamento é a chave do sucesso, diz especialista

Em 2030, 68% dos brasileiros terão excesso de peso e 26% sofrerão de obesidade

Da Redação

Para tudo na vida é preciso planejamento. Dificilmente uma pessoa acorda um dia e pensa “vou comprar uma casa”, ou “vou ter um filho”. Por que seria diferente com a ideia de emagrecer? Para que o plano de perder peso dê certo, o segredo do sucesso também é o planejamento.

Segundo dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, 57% dos brasileiros estavam com sobrepeso em 2021. E ainda de acordo com o estudo “A Epidemia de Obesidade e as DCNT — Causas, custos e sobrecarga no SUS”, conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), aponta que no ano de 2030, 68% dos brasileiros terão excesso de peso e 26% sofrerão de obesidade.

“A obesidade é um problema sério que acarreta diversas doenças no decorrer da vida do paciente. E com o grande acesso a alimentos processados e industrializados, além de fast food, é realmente difícil para a maioria das pessoas ter foco e disciplina para uma dieta regrada que possa colaborar para a perda de peso”, diz a nutricionista Patricia de Moraes Pontilho.

A seguir, a especialista elenca cinco dicas para ajudar a quem está lutando contra a balança.

TENHA UM PLANO

É importante ter metas realizáveis: ter X quilos para perder em X tempo. Dessa forma, com calma e pensando a longo prazo, as pequenas vitórias do processo serão mais bem valorizadas durante o processo. Dietas restritivas podem trazer resultados rápidos, mas o organismo pode recuperar os quilos perdidos também em pouco tempo, o que acaba frustrando o indivíduo, que coloca todo o esforço a perder. Devagar se vai ao longe, como diz o ditado.

ATENÇÃO AO QUE COME

Quando for ao supermercado, fique de olho nos rótulos! Os primeiros ingredientes de qualquer produto são os mais presentes no alimento. Por exemplo: se um pão é integral o primeiro ingrediente da composição necessariamente deve ser farinha integral. Além disso, procure evitar alimentos gordurosos, calóricos e industrializados e processados (geralmente contém muito açúcar e sal).

REVEJA HÁBITOS

É preciso rever alguns hábitos sociais, além dos hábitos alimentares. Se você está buscando emagrecer, deve reduzir o número de refeições fora de casa e buscar estratégias para não perder o convívio social sem sacrificar o seu objetivo de emagrecimento. É difícil resistir a petiscos e, principalmente, a bebidas alcoólicas, que são costumeiramente consumidas em celebrações e encontros entre amigos.

Uma dica importante é tentar fazer uma refeição saudável antes do evento para chegar lá sem fome ou escolher apenas uma porção pequena dos petiscos servidos, consumindo devagar e com atenção. Manter o foco na hidratação durante esses eventos também é importante, por exemplo, no caso de abrir uma exceção para a bebida alcóolica, para cada dose coloque a meta de uma garrafinha de água em seguida e isso ajudará a reduzir consideravelmente o consumo. Se possível, avise aos mais chegados a sua decisão de focar na sua saúde e em sua meta de emagrecer: certamente quem se preocupa e gosta de você vai entender a sua necessidade.

TRATE TAMBÉM SEU LADO EMOCIONAL

O estresse, a depressão e a ansiedade são componentes que podem influenciar bastante na balança. Muitas pessoas acabam descontando na comida seus problemas emocionais, por isso, é importante também procurar tratamento psicológico para identificar possíveis transtornos e doenças mentais que impactem no aspecto físico.

FAÇA EXERCÍCIOS FÍSICOS

Essa dica vale não apenas para quem quer emagrecer, mas para todas as pessoas. Fazer atividade física é bom para a balança, o emocional e a saúde, além de prevenir doenças, melhorar a produtividade e o bem-estar.