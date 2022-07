Moradia Estudantil da Unesp de Botucatu ganha área de vivência

Espaço atende demanda dos estudantes que pleiteavam lazer, descanso e entretenimento

Da Redação

A Moradia Estudantil da Unesp de Botucatu agora conta com uma área de vivência. O espaço foi inaugurado no último dia 14 de junho, com a presença do coordenador da COPE – Coordenadoria de Permanência Estudantil, Prof. Dr. Mário Sérgio Vasconcelos e atende uma demanda dos estudantes que pleiteavam um ambiente voltado ao lazer, descanso e entretenimento.

Os recursos para estruturar o novo espaço foram obtidos por meio do edital da disciplina Inter Unidades da PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) de 2021, após submissão de um projeto assinado pela Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP) propondo a disciplina “Saúde Mental: Conexão, Compaixão e Bem-Estar”, liderada pela professora Elenice Bertanha Consonni, do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria. A iniciativa conta com apoio do Grupo Administrativo do Campus (GAC).

“O lazer e o convívio social são condições importantes para a promoção da saúde mental e, até então, a moradia estudantil não contava com uma infraestrutura que oferecesse isso aos alunos. A área de vivência foi pensada para ser um lugar acolhedor, onde os moradores possam se encontrar para jogar ping-pong, assistir TV, conversar, se exercitar e relaxar no tempo livre”, explica a professora Elenice.

Segundo ela, o investimento é pautado em uma visão de permanência estudantil que busca não apenas manter o aluno na faculdade, mas também proporcionar qualidade de vida durante a sua graduação e, consequentemente, ser um fator de proteção e facilitador no seu processo de formação. “O espaço de vivência também tem sido usado pelos alunos como um local de estudo e apresentação de trabalhos em congresso. Como tem internet e televisão eles tem se beneficiado disso. Além das reuniões, assembleias que são realizadas no local”, ilustra.

É o que confirma Marcos Antonio Fernandes de Oliveira, do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB). “Recentemente consegui gravar uma apresentação oral para o XXI Congresso da Sociedade Brasileira de Biologia Molecular. A área de vivência tem feito toda a diferença”.

Carlos Rodrigo Lopes Santos, aluno do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura do IBB também valoriza a inauguração do espaço. Segundo ele, a iniciativa simboliza a efetiva atuação da universidade em prol da permanência estudantil. “Demonstra o cuidado da Coordenadoria de Permanência, da Comissão de Permanência Estudantil, marcando pra gente a presença deles aqui. Foi um passo importante para que a gente continue avançando nesse diálogo entre aluno e universidade. A área de vivência é importante porque temos uma rotina puxada de estudos, de correria, estágios. É importante contarmos com um espaço de lazer, de saúde mental e de socialização”, afirma.

A professora Jacqueline Costa Teixeira Caramori, vice-diretora da FMB, comemora a transformação de uma área que antes estava bastante deteriorada em um ambiente colorido e agradável. Enquanto presidia a Comissão Local de Permanência Estudantil, ela visitou a moradia nos anos de 2020 e 2021 e comprovou a necessidade de oferecer aos estudantes um local de acolhimento, descontraído e confortável. A estrutura inclui puffs, grande tatame, mesas de apoio, mesa oficial de ping pong, TV e ventiladores.

“Esse é um projeto que, além do conteúdo pedagógico, pode viabilizar estratégias de saúde mental e convivência que promovam a capacidade de conexão e bem-estar dos estudantes. É um exemplo de ação que contribui com a permanência dos estudantes na universidade”, finaliza.